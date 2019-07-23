الرياض: أي مساس بحرية الملاحة البحرية يعد انتهاكا للقانون الدولي

شددت الرياض على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

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جاء هذا الموقف خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، حيث أشار المجلس إلى "ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي "، حسب وكالة "واس" السعودية الرسمية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا بعد تعرض عدد من السفن التجارية فيها لهجمات لم تتبنها أي جهة، لكن واشنطن والرياض حملتا طهران مسؤوليتها، وهو ما نفته الأخيرة، وذلك إضافة لاحتجاز بريطانيا وإيران المتبادل لناقلات نفط هذا الشهر.

وتسعى الولايات المتحدة لحشد تأييد دولي لفكرة إنشاء تحالف بحري يؤمن حرية الملاحة في المنطقة، بينما ترى إيران أن تشكيل مثل هذا التحالف سيجلب انعدام الأمن، واعتبرت نفسها "أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان".

المصدر: "واس"