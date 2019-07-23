 
مباشر

الرياض: أي مساس بحرية الملاحة البحرية يعد انتهاكا للقانون الدولي

أخبار العالم العربي

الرياض: أي مساس بحرية الملاحة البحرية يعد انتهاكا للقانون الدولي
"واس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5ur

شددت الرياض على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

إقرأ المزيد
الجبير: تصرفات إيران مرفوضة
الجبير: تصرفات إيران مرفوضة

جاء هذا الموقف خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، حيث أشار المجلس إلى "ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي "، حسب وكالة "واس" السعودية الرسمية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا بعد تعرض عدد من السفن التجارية فيها لهجمات لم تتبنها أي جهة، لكن واشنطن والرياض حملتا طهران مسؤوليتها، وهو ما نفته الأخيرة، وذلك إضافة لاحتجاز بريطانيا وإيران المتبادل لناقلات نفط هذا الشهر.

وتسعى الولايات المتحدة لحشد تأييد دولي لفكرة إنشاء تحالف بحري يؤمن حرية الملاحة في المنطقة، بينما ترى إيران أن تشكيل مثل هذا التحالف سيجلب انعدام الأمن، واعتبرت نفسها "أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالبصق والأحذية.. فلسطينيون يطردون مدونا سعوديا من باحات الأقصى