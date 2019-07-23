اكتشاف مقبرة جماعية في العراق تضم أطفالا أعدموا بالرصاص

أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة للدولة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة للأكراد في منطقة الشيخية ببادية السماوة التابعة لمحافظة المثنى، جنوبي العراق.

وذكر بيان للمؤسسة أن "المقبرة تضم 70 من النساء والأطفال تم إعدامهم رميا بالرصاص"، مبينا أن "أعمار الأطفال تتراوح من سنة وسنتين والنساء بحدود 40 سنة".

وأضاف أن "هنالك مقبرتين بالقرب منها ستفتح في حال استحصال الموافقات القانونية".

وفي نيسان الماضي أعلنت السلطات المحلية في محافظة المثنى عن العثور على مقبرة جماعية لأشخاص أكراد من ضحايا النظام السابق في بادية السماوة.

وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 عثر على مئات المقابر الجماعية في أغلب المحافظات العراقية لأشخاص أعدموا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

المصدر: RT