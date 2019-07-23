التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية "مسيرة" باتجاه عسير

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها جماعة "أنصارالله" الحوثية باتجاه منطقة عسير.

إقرأ المزيد

وقال العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن "المحاولات العدائية الفاشلة للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان، تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان المالكي أعلن السبت الماضي، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة من دون طيار، أطلقها الحوثيون من محافظة عمران باتجاه مدينة أبها.

بدورها أعلنت جماعة "أنصارالله" الحوثية في الـ15 من يوليو الجاري، أن قواتها نفذت هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى جنوب السعودية، متوعدة بتوسيع نطاق عملياتها بشكل لا تتوقعه المملكة.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ "عدوان" التحالف العربي الذي تقوده الرياض منذ 2015 "دعما للشرعية"، والذي سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته.

المصدر: RT+ "واس"