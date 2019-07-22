إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفتين أطلقتا من سوريا على تركيا.. و"قسد" تعلق

أعلنت سلطات ولاية شانلي أورفة جنوب شرق تركيا إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط قذيفتين أطلقتا من جانب سوريا، فيما نأت "قوات سوريا الديمقراطية" بنفسها عن الواقعة.

وأوضحت سلطات الولاية في بيان صدر الاثنين، أن القذيفتين سقطتا في قضاء جيلان بينار بولاية شانلي أورفة في تمام الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن إحدى القذيفتين سقطت فوق سطح منزل في حي تورغوت أوزال بالقضاء، لافتة إلى أن السلطات الأمنية بدأت باتخاذ تدابير واسعة النطاق في المنطقة.

من جانبها، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانا بخصوص إطلاق القذيفتين، ونأت بنفسها عن الحادث، مؤكدة أن مصدر القذيفتين "غير معروف".

ووصفت "قسد" القصف بأنه "عمل استفزازي قام به أشخاص مجهولون يرغبون في خلق الفتنه وإلحاق الضرر بالاستقرار في المنطقة".

وأكد البيان أن "قوات سوريا الديمقراطية" والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لكشف مصدر القذيفتين والأشخاص المرتبطين بهذا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: RT + الأناضول