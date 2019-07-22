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وزير النقل في كردستان العراق يمنع موظفيه من استخدام هواتفهم الذكية أثناء العمل

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وزير النقل في كردستان العراق يمنع موظفيه من استخدام هواتفهم الذكية أثناء العمل
Reuters AZAD LASHKARI
برلمان إقليم كردستان العراق - أرشيف
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قرر وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان العراق، آنو جوهر، منع الموظفين من استخدام الهواتف الذكية، أثناء ساعات الدوام الرسمي، كي لا تشغلهم عن تسيير معاملات المواطنين.

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وتضمنت وثيقة القرار، توجيهات بمنع استخدام الهواتف الذكية من قبل الموظفين العاملين في كافة الدوائر التابعة للوزارة، بالإضافة إلى إنهاء جميع معاملات المواطنين وعدم تأجيلها إلى اليوم التالي، والتقليل من الروتينيات.

وأكد جوهر، على "ضرورة احترام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم الأولوية في تسيير معاملاتهم في دوائر الوزارة كافة، والقضاء على الرشوة والمحسوبية".

وطالب وزير النقل والمواصلات، جميع موظفي الوزارة بالالتزام بالدوام الرسمي وحسب الساعات المخصصة له، متوعدا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك.

المصدر: رووداو

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