ماكرون يعلن عن اتفاق جديد على آلية لمواجهة تدفق المهاجرين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موافقة قرابة 14 دولة في الاتحاد الأوروبي على "آلية تضامن" جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.

وقال ماكرون للصحفيين: "في ختام اجتماع هذا الصباح، عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية".

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وأضاف ماكرون أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم.

وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا في باريس لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية.

المصدر: رويترز