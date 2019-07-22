الدفاع التركية: اتفقنا مع واشنطن على بذل جهود لإقامة منطقة آمنة بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على مواصلة بذل جهود مشتركة لإنشاء منطقة آمنة بمنطقة شرق الفرات في سوريا.

وجاء في بيان للوزارة التركية صدر عقب مباحثات وزير الدفاع خلوصي أكار مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، اليوم الاثنين، أن الجانبين "بحثا إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، والأحداث الأخيرة في سوريا".

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وأضاف البيان أن "الوفدين العسكريين للدولتين اتفقا على مواصلة بذل جهود مشتركة فيما يخص مسألة إقامة المنطقة الآمنة".

واتفق الجانبان على تهئية الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

كما أعربت أنقرة خلال المباحثات عن قلقها إزاء مباحثات الأمريكيين مع ممثلي حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب"، حسب البيان.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن في وقت سابق أن تركيا ستشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، بمنطقة شرق الفرات إن لم يتم إنشاء منطقة آمنة هناك.

المصدر: تاس