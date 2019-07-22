 
مباشر

الدفاع التركية: اتفقنا مع واشنطن على بذل جهود لإقامة منطقة آمنة بسوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية: اتفقنا مع واشنطن على بذل جهود لإقامة منطقة آمنة بسوريا
Globallookpress Tolga Adanali
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5qi

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على مواصلة بذل جهود مشتركة لإنشاء منطقة آمنة بمنطقة شرق الفرات في سوريا.

وجاء في بيان للوزارة التركية صدر عقب مباحثات وزير الدفاع خلوصي أكار مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، اليوم الاثنين، أن الجانبين "بحثا إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، والأحداث الأخيرة في سوريا".

إقرأ المزيد
تركيا تهدد بشن عملية عسكرية شرق الفرات
تركيا تهدد بشن عملية عسكرية شرق الفرات

وأضاف البيان أن "الوفدين العسكريين للدولتين اتفقا على مواصلة بذل جهود مشتركة فيما يخص مسألة إقامة المنطقة الآمنة".

واتفق الجانبان على تهئية الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

كما أعربت أنقرة خلال المباحثات عن قلقها إزاء مباحثات الأمريكيين مع ممثلي حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب"، حسب البيان.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن في وقت سابق أن تركيا ستشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، بمنطقة شرق الفرات إن لم يتم إنشاء منطقة آمنة هناك.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طائرة ليبية هبطت في تونس.. إليك القصة الكاملة