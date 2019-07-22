 
مباشر

فنانة سورية مشهورة تعلن دعمها للمثليين وتتعرض لهجوم شرس

مجتمع

فنانة سورية مشهورة تعلن دعمها للمثليين وتتعرض لهجوم شرس
ins
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5pr

تعرضت الفنانة السورية سوسن أرشيد، لهجوم شرس بعد أن نشرت صورا تدعم فيها حقوق المثليين وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

فنانة سورية مشهورة تعلن دعمها للمثليين وتتعرض لهجوم شرسصورة من حساب الفنانة السورية
إقرأ المزيد
كيف أنجب ريكي مارتن من صديقه السوري؟ (صور)
كيف أنجب ريكي مارتن من صديقه السوري؟ (صور)

وعلقت سوسن قائلة: "من الآخر ولنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المرتبطة بتابوهات يرسمها كل مجتمع على مزاجه فبالتالي أنا مع حقوق المثليين".

وتلقت سوسن عديدا من التعليقات السلبية التي تهاجمها على دعمها للمثليين حيث قال أحد المتابعين: "أنتي عارفة أنك باللي بتعمليه ده أنتي وأخوكي بتغضبي ربنا"، "بالرغم إن أرائك كانت تعجبني بس اليوم صدمتيني".

فنانة سورية مشهورة تعلن دعمها للمثليين وتتعرض لهجوم شرستعليق الفنانة السورية

وهو ما دفع سوسن للتعليق مرة أخرى قائلة: "بس تعقيبا على ما مضى، كم المحبة والتقديم يلي وصلني بالمقابل قد يرعب كثيرا التيار الذي يفصل الحريات على مقاسه".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيل غيتس فقد ترتيبه.. ملياردير فرنسي يصبح ثاني أغنى رجل بالعالم