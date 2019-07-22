عبد الله الثاني يتفقد المسجد الحسيني بعد حريق في حرمه

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة تفقدية للمسجد الحسيني التاريخي وسط العاصمة عمان، للاطلاع على آثار الحريق الذي اندلع الأربعاء الماضي داخل حرمه.

وذكر الديوان الملكي أن العاهل عبد الله الثاني توجه إلى المسجد الحسيني فور عودته إلى البلاد بعد زيارة في الخارج.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى المسجد الحسيني فور عودته إلى أرض الوطن لتفقد آثار الحريق ويؤكد ضرورة إعادة تأهيل المسجد بما يليق بالمكانة الإسلامية والتاريخية له والحفاظ على طرازه المعماري #الأردنpic.twitter.com/5tt3HhGhgk — RHC (@RHCJO) July 22, 2019

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، أكد الملك ضرورة إعادة تأهيل المسجد الحسيني "بما يليق بالمكانة الإسلامية والتاريخية له والحفاظ على طرازه المعماري"، مشددا على أن المسجد الحسيني يعد معلما حضاريا بارزا من معالم العاصمة عمان.

واندلع حريق محدود في المسجد الحسيني، تمكنت كوادر الإطفاء من إخماده دون أن يتسبب بأي إصابات.

المصدر: وسائل إعلام أردنية