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نقابة الصحفيين العراقيين تتوعد أي صحفي يزور إسرائيل

أخبار العالم العربي

نقابة الصحفيين العراقيين تتوعد أي صحفي يزور إسرائيل
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أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، أنها ستتخذ إجراءات "رادعة" بحق أي صحفي عراقي منتم لها تثبت زيارته لإسرائيل.

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وقالت النقابة في بيان صحفي إنها اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية حول عزم وفد يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان أن "الزيارة تتقاطع تماما مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لأرض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي".

وتوعدت النقابة باتخاذ "إجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحفي عراقي تثبت زيارته لإسرائيل الآن ومستقبلا بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".

نقابة الصحفيين العراقيين تتوعد أي صحفي يزور إسرائيل

المصدر: RT

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