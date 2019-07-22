"قسد": لدينا الكثير من الرؤى المشتركة مع التحالف الدولي

أكد القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي وجود "العديد من الرؤى المشتركة" بين "قسد" والتحالف الدولي في مواجهة المشاكل التي تهدد أمن المنطقة.

وجاء تصريح عبدي عقب لقاء جمعه اليوم الاثنين في شمال شرق سوريا مع قائد المنطقة الوسطى للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط كينيث ماكينزي.

وأوضح عبدي للصحفيين أن الاجتماع تمحور حول الأوضاع والتوتر الحالي على الحدود المشتركة بين مناطق سيطرة "قسد" وبين تركيا و"كيفية إيجاد سبل الحل"، بالإضافة إلى متابعة التنسيق المشترك في الحرب ضد "داعش" ومشاكل المخيمات ومعتقلي عناصر التنظيم الإرهابي.

وقال:"ناقشنا جدول الأعمال والمهام المشتركة بيننا وبين قوات التحالف في المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى "تطابق وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في معظم مواضيع النقاش".

Gen. Mazlum Abdi on meeting: “Several important issues including proposed safe zone, future cooperation between the SDF and anti-ISIS @coalition and situation of jihadists&their families were discussed.” pic.twitter.com/uR3HQqCr3k — Mustafa Bali (@mustefabali) 22 июля 2019 г.

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وتأتي زيارة القيادي في التحالف إلى مناطق شرق سوريا تزامنا مع وصول المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا، جيمس جيفري، إلى تركيا لبحث المنطقة الآمنة، التي تسعى أنقرة لإنشائها في الشمال السوري، مع المسؤولين الأتراك.

وهدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، الاثنين، بشن عملية عسكرية شرق الفرات، إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة كما هو مخطط لها، وإذا استمرت التهديدات تجاه تركيا.

وسبق أن حذر القائد العام لـ"قسد" القيادة التركية من أن الهجوم على أي "مناطق كردية" شرقي الفرات سيحول المنطقة الحدودية لساحة حرب، مضيفا أن ذلك سيضر بالاتفاق القائم بين "قسد" وقوات التحالف بشأن الحرب ضد "داعش".

المصدر: المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية