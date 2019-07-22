إسرائيل تتهم قاصرا من سكان القدس بالتخابر لصالح "حماس"

وجهت السلطات الإسرائيلية إلى شاب فلسطيني قاصر من سكان القدس الشرقية اتهاما رسميا بالتخابر لصالح حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة.

وقدمت المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد الشاب البالغ من العمر 17 عاما تضم التخابر مع عميل أجنبي وتقديم المساعدة إلى منظمة إرهابية وإضرام النار وإنتاج أسلحة.

وتتهم السلطات الإسرائيلية الشاب بالتواصل مع "حماس" عبر الإنترنت وتزويد الحركة بمعلومات عن حواجز عسكرية ومراكز للشرطة، بالإضافة إلى إعداد زجاجة حارقة وإلقائها في عام 2017 على منزل تقطنه عائلة يهودية في أحد أحياء القدس.

المصدر: مكان