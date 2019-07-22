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بومبيو يعلق على إعلان إيران "تفكيك شبكة من 17 جاسوسا جندتهم CIA"

أخبار العالم العربي

بومبيو يعلق على إعلان إيران
Reuters Yuri Gripas
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
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نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المعلومات التي أعلنتها اليوم الاثنين السلطات الإيرانية حول تفكيكها خلية من "الجواسيس المدربين على أيدي عناصر CIA".

وقال بومبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "لدى النظام الإيراني سجلا طويلا من نشر الأكاذيب"، لكنه أشار مع ذلك إلى أنه لا يمكن أن يعطي تعليقا واسعا حول القضية.

وأعلنت إيران في وقت سابق من الاثنين، أنها "تمكنت من كشف هوية 17 جاسوسا جندتهم ودربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، مشيرة إلى أن عددا منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام باعتبارهم "مفسدين".

وقالت الوزارة إن ضباطا في CIA جندوا المدانين في عدة دول أجنبية بينها الإمارات وأفغانستان وتايلاند والنمسا وسويسرا، موضحة أن "الجواسيس" المعتقلين كانوا يعملون في "مراكز حساسة وحيوية" في المجالات الاقتصادية والنووية والبنية التحتية والعسكرية والإلكترونية وكذلك في القطاع الخاص المرتبط بها.

وأعلنت إيران عدة مرات العام الحالي عن تفكيك خلايا تجسس عاملة لصالح الاستخبارات الغربية وخاصة الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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