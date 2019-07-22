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محام جزائري يقدم بلاغا ضد محامي البلاغات المصري بسبب رياض محرز

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محام جزائري يقدم بلاغا ضد محامي البلاغات المصري بسبب رياض محرز
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تقدم المحامي الجزائري برناوي سليمان ببلاغ للأمين العام لاتحاد المحامين العرب ضد المحامي المصري سمير صبري بسبب رياض محرز.

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وذكر المحامي الجزائري في شكواه أن صبري يتصرف بشكل "غير مسؤول ويسيئ لمهنة المحاماة النبيلة، بهدف تحقيق الشهرة ولفت الانتباه أكثر منها تطبيقا للقانون".

وأضاف أن "تصريحات صبري ضد الأفراد والشعوب مستفزة ومن شأنها إثارة الفتن والنعرات بينهم" ملتمسا من الاتحاد في ختام شكواه، أن يتقدم صبري باعتذار للشعب الجزائري عما بدر عنه.

وحرر المحامي الجزائري بلاغه على خلفية تقديم المحامي المصري بلاغا للنائب العام المصري لمنع رياض محرز من دخول مصر "لازدرائه رئيس الوزراء المصري خلال تسلمه كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة الماضي".

يذكر أن صبري تقدم صباح السبت 20 يوليو ببلاغ إلى النائب العام يلتمس فيه إخطار وزارة الخارجية بمنع رياض محرز من دخول البلاد، لازدرائه شخصيات عامة بالمخالفة لأحكام القانون.

وقال صبري في تصريحات لجريدة "الشروق" المصرية إن بلغه ضد محرز، جاء بعد "ازدراء الأخير رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبري"، بعدما رفض مصافحتهما على منصة تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية مساء يوم الجمعة الماضي.

المصدر: "الشروق"

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