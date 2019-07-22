مقتل 7 مدنيين بقذيفة صاروخية استهدفت سيارة في ريف حماة الشمالي بسوريا

أعلنت وكالة"سانا" الرسمية مقتل 7 مدنيين سوريين بينهم اثنين من الأطفال، بقذائف صاروخية استهدفت سيارة في قرية ناعور جورين القريبة من سهل الغاب بريف حماة الشمالي.

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وذكرت الوكالة أن المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاع حماة من المنطقة المنزوعة السلاح، قامت باستهداف بلدة ناعور جورين بصليات من القذائف الصاروخية ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح.

وأكد مصدر طبي في مشفى السقيلبية الوطني، نقل جثامين 7 مدنيين بينهم طفلان إلى مشرحة المشفى، جراء قذائف صاروخية سقطت على بلدة ناعور جورين بسهل الغاب شمال غرب حماة.

المصدر: سانا