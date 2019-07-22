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الحكومة العراقية تسلم نادية مراد جواز سفر دبلوماسيا

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الحكومة العراقية تسلم نادية مراد جواز سفر دبلوماسيا
Reuters THAIER AL-SUDANI
نادية مراد مع رئيس العراق برهم صالح، يناير 2018
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سلمت الحكومة العراقية الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد جواز سفر دبلوماسيا "تقديرا لجهدها في تعريف العالم بجرائم تنظيم "داعش".

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ووفقا لتقرير قناة العراقية شبه الرسمية فإن "وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم سلم مراد جواز سفر دبلوماسيا خلال لقاء جمعهما بمقر السفارة العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن".

وقالت مراد حسب التقرير: "مهما انتقدنا الحكومة واشتكينا من الظلم والمشاكل، لكننا بالأخير جزء من هذا البلد الذي حارب أكبر وأخطر مجموعة إرهابية، ويجب ألا نسمح للخلافات السياسية بالتأثير على تواجد الأقليات في مناطقهم".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية أعلن في الثامن عشر من كانون الأول 2018 منح نادية مراد وزوجها، جوازي سفر دبلوماسيين "تقديرا لدورهما الإنساني".

ونادية مراد هي مواطنة عراقية من أتباع الديانة الإيزيدية تعرضت للأسر لدى "داعش"، وحصلت على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، مناصفة مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويج لجهودهما في وقف استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

المصدر: RT

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