مصادر تؤكد تبعية الطائرة الحربية التي هبطت في طريق عام بمدنين للجيش الوطني الليبي

أكدت مصادر متطابقة أن طائرة "إل -39" التي نزل بها قائدها في طريق عام بولاية مدنين التونسية تتبع "الجيش الوطني الليبي"، وهبطت في الأراضي التونسي نتيجة خلل فني.

وأفاد موقع إخباري ليبي مستقل بأن العقيد طيار فرج الغرياني أقلع بالطائرة الحربية من قاعدة براك الجوية التابعة "للجيش الوطني" متجها إلى قاعدة الوطية، إلا أن خللا أصاب أجهزة الملاحة الجوية دفعه للهبوط اضطراريا في منطقة من جنوب تونس.

المصدر: RT