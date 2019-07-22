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محمد بن زايد يؤكد أهمية التعاون مع الصين لضمان تدفق آمن لإمدادات النفط

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يؤكد أهمية التعاون مع الصين لضمان تدفق آمن لإمدادات النفط
وام
ولي عهد أبو ظبي يزور الصين
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أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين حرص الإمارات على حرية الملاحة الدولية وسلامتها في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

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وشدد آل نهيان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الصين على أهمية التعاون مع الصين وغيرها من الدول الصديقة لتحقيق سلامة الملاحة، وضمان التدفق الآمن لإمدادات النفط إلى العالم، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي وعدم تعرضه لأي مخاطر أو تهديدات.

من جهة أخرى، لفت إلى أن دولة الإمارات تتطلع دائما لدور صيني فاعل في إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي لمصادر الخطر والتهديد، مشيرا إلى التوافق والتعاون بين البلدين في العمل ضد التطرف والإرهاب والقوى الداعمة له، كونه أكبر تهديد لأمن العالم واستقراره وتنميته.

والجدير ذكره، أن شركة "إعمار" العقارية الإماراتية أبرمت على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي الرسمية إلى الصين، اتفاقا مع مطار داشينغ الدولي في بكين لتنفيذ مشروع بقيمة نحو 11 مليار دولار، يتضمن تشييد منشآت سكنية وترفيهية.

المصدر: "وام"

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