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طائرة حربية ليبية تهبط في شارع تونسي

أخبار العالم العربي

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هبطت طائرة حربية ليبية من طراز "إل 39" بشكل اضطراري في منطقة بولاية مدنيين الواقعة جنوب تونس.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطائرة الحربية يقودها شخص واحد، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من الأمن التونسي طوقت المكان.

كما نقل موقع إخباري تابع "للجيش الليبي" بأن قائد الطائرة الحربية "إل – 39" التابعة لحكومة الوفاق والتي هبطت في ولاية مدنين التونسية بكامل ذخيرتها هو العقيد طيار فرج الصغير الغرياني، وأنه رفض استهداف قوات الجيش بطائرته.

طائرة حربية ليبية تهبط في شارع تونسيهبوط طائرة حربية ليبية صباح اليوم اضطراريا بمدينة بني خداش في ولاية مدنين التونسية الجنوبية

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