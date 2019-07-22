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سوريا.. عودة التيار الكهربائي لبلدتي نبل والزهراء بعد انقطاع دام 7 سنوات

أخبار العالم العربي

سوريا.. عودة التيار الكهربائي لبلدتي نبل والزهراء بعد انقطاع دام 7 سنوات
Sana
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بعد سنوات من الحرب والحصار الذي فرضته الجماعات المسلحة على بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب، تمكنت الدولة السورية من إعادة التيار الكهربائي المقطوع عنهما منذ بداية الأزمة السورية.

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وأنهت ورش الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء السورية تأهيل وصيانة مكونات المنظومة الكهربائية في البلدتين وأعادت وصلهما بالتيار.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس فواز الظاهر، أنه تم إنشاء محطة تحويل 20/66 ك.ف جديدة باستطاعة 30 ميغاواط ومد خط توتر عال 66 ك.ف بطول 18 كم وصيانة كل شبكات التوتر المنخفض ومراكز التحويل.

ونجح الجيش السوري واللجان الشعبية بفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء قبل نحو عامين.

المصدر: "سانا"

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