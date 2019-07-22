البرهان يشكر الملك سلمان على استضافة 1000 حاج سوداني

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، عبّر عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز على قرار استضافة السعودية 1000 حاج سوداني.

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وأفادت الوكالة بأن البرهان استقبل بمكتبه في القصر الرئاسي سفير المملكة في الخرطوم علي بن حسن جعفر، الذي أطلعه على توجيه العاهل السعودي باستضافة الحجاج السودانيين ضمن برنامج تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة.



السفير السعودي أوضح أن 500 حاج وحاجة سيكونون "من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و500 من عموم الشعب السوداني الشقيق".

ولفت السفير السعودي إلى أن تعليمات الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا الخصوص تأتي "في إطار دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني الشقيق في السراء والضراء".

المصدر: "واس"