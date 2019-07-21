ساويرس يهاجم الخطوط الجوية البريطانية والألمانية.. ويقحم العراق بالقضية

هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس السلطات البريطانية والألمانية لقرارها تعليق الرحلات الجوية للقاهرة، وانتقدها بعبارات شديدة اللهجة.

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "على فكرة الإرهاب عالمي واللي عايز ييجي أهلا وسهلا واللي خايف من العفريت هيطلعله في لندن وبرلين.. زهقتونا بجد".

صراحة كده الخطوط البريطانية و الخطوط الالمانية لوفتهانزا وقفتم الرحلات لمصر ... طيب طظ فيكم ! و على فكرة الارهاب عالمى و اللى عايز ييجى اهلا و سهلا واللى خايف من العفريت هيطلعله فى لندن و برلين ... زهقتونا بجد ☝️🇮🇶 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 21 июля 2019 г.

وتابع في تغريدة أخرى:"طيب لو عندكم معلومة عن عمل إرهابي ليه متبلغوش أجهزتنا الأمنية، مش دي حرب مشتركة على الإرهاب ولا رعاياكم بس .. مبادئ غريبة وجبانة!".

طيب لو عندكم معلومة عن عمل إرهابى ليه متبلغوش أجهزتنا الأمنية مش دى حرب مشتركة على الإرهاب و لا رعاياكم بس .. مبادئ غريبة و جبانة ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 21 июля 2019 г.

ووضع ساويرس علم العراق في التغريدة الأولى، ما أثار تساؤلات لدى متابعيه حول السبب، حيث سارع البعض لمطالبته بوضع العلم المصري لاعتقادهم أنه وضعه بالخطأ، فيما رأى آخرون أن لدى ساويرس مآرب معينة بوضعه علم العراق.

وأوضح الملياردير المصري لاحقا عبر التعليقات أنه استخدم العلم العراقي بالخطأ لتشابه ألوانه بالعلم المصري، مازحا بالقول إن نظاراته "مكسورة".

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية قد ألغت رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة أسبوع بسبب ما سمته بـ"أسباب أمنية" ثم تبعتها شركة "لوفتهنزا" الألمانية، والتي أصدرت بيانا أكدت فيه أن تعليق الرحلات لمصر إجراء وقائي ويتم العمل الآن على مزيد من التقييم له.

وأكدت "لوفتهنزا" أن تعليق الرحلات كان ليوم السبت فقط وأنها ستستأنفها الأحد.

المصدر: RT + وكالات