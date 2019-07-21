الحكومة العراقية: العام المقبل سيشهد نهاية ملف "المدارس الطينية"

أعلن وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، أن العام المقبل 2020 سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في البلاد، واستبدالها بمدارس قادرة على توفير كافة الظروف المناسبة للتعليم.

وقال الدليمي في بيان صحفي: "جرى تخصيص نحو 45 % من ميزانية برنامج تنمية الأقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم".

وأضاف، "ترأست اجتماعا موسعا مع بعض أعضاء الكادر المتقدم في وزارة التخطيط، وعدد من مدراء التخطيط في المحافظات، واتفقنا على أن تقوم الوزارة بتخصيص 45 بالمئة من برنامج تنمية الأقاليم بواقع أكثر من تريليون دينار".

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى وجود أكثر من ألفي مدرسة طينية في العراق تتركز أغلبها في المحافظات الجنوبية الغنية بالثروات الطبيعية.

المصدر: RT