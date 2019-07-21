 
مباشر

الحكومة العراقية: العام المقبل سيشهد نهاية ملف "المدارس الطينية"

أخبار العالم العربي

الحكومة العراقية: العام المقبل سيشهد نهاية ملف
Reuters Atef Hassan
مدارس العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5jt

أعلن وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، أن العام المقبل 2020 سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في البلاد، واستبدالها بمدارس قادرة على توفير كافة الظروف المناسبة للتعليم.

وقال الدليمي في بيان صحفي: "جرى تخصيص نحو 45 % من ميزانية برنامج تنمية الأقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم".

وأضاف، "ترأست اجتماعا موسعا مع بعض أعضاء الكادر المتقدم في وزارة التخطيط، وعدد من مدراء التخطيط في المحافظات، واتفقنا على أن تقوم الوزارة بتخصيص 45 بالمئة من برنامج تنمية الأقاليم بواقع أكثر من تريليون دينار".

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى وجود أكثر من ألفي مدرسة طينية في العراق تتركز أغلبها في المحافظات الجنوبية الغنية بالثروات الطبيعية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا