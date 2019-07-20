مراسلنا: سلطات كردستان العراق تعلن إلقاء القبض على المتهم باغتيال نائب القنصل التركي بأربيل

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بيانا أعلن فيه إلقاء القبض على المدعو "مظلوم داغ" المتهم باغتيال نائب القنصل التركي بعد إدلائه بالاعترافات .

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان صدر السبت: "نسترعي انتباه المواطنين بأن المتهم مظلوم داغ الذي نُشرت صورته قبل يومين كمطلوب في صفحة مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، ألقي القبض عليه من قبل مديرية أسايش أربيل ومؤسسة مكافحة الإرهاب".

وتابع: "نشكر المواطنين على تعاونهم اللامحدود، وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات لاحقا".

وكانت سلطات الإقليم قد أكدت الأربعاء الماضي مقتل موظف في القنصلية التركية بأربيل و2 من مرافقيه بهجوم مسلح وقع خلال زيارتهم مقهى شعبيا في منطقة عين كاوه السياحية.

وقالت تركيا إنها تبذل جهودا مشتركة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين في إقليم كردستان من أجل القبض على منفذي الهجوم.

ويوم الخميس، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان عن هوية أحد المطلوبين على خلفية الهجوم، ونشر صورة له مؤكدا أنه يدعى مظلوم داغ، وهو من مواليد 1992، وينحدر من مدينة ديار بكر التركية.

المصدر: RT + وكالات