شيخ الأزهر يعود من رحلة علاج

خضع شيخ الأزهر أحمد الطيب للعلاج وعملية جراحية في فرنسا وألمانيا، وذلك بناء على توصية أطباء مصريين بضرورة سرعة الفحص والعلاج في الخارج.

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وبعد رحلة علاج استمرت 10 أيام، عاد شيخ الأزهر مساء اليوم السبت إلى مصر قادما من فرنسا، بعد تلقيه العلاج في مستشفيات ألمانيا وفرنسا، حيث أجرى الفحوص الطبية على العمود الفقري وخضع للعلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما خضع لعملية جراحية في العين.

وكان شيخ الأزهر قد غادر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوص الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين.

المصدر: صحف مصرية