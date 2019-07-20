أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية عن استنكاره لقاء وزير الخارجية البحريني مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، وتبادل الزيارات بين "الكيان الإسرائيلي" والإمارات.

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وأشاد هنية في المقابل بأنقرة، مؤكدا أن "تركيا عبر مؤسساتها الأهلية قدمت سيلا متدفقا من المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الأخيرة".

وفي حديثه عن العلاقات مع دمشق، أكد هنية أن "كل ما نتمناه في هذه المرحلة هو عودة سوريا إلى عافيتها لأداء دورها في المنطقة"، وأضاف أن قرار إعادة ربط العلاقات مع سوريا "لا زال يدرس في كافة مؤسسات الحركة الشورية"، مشيرا إلى أن الخروج من سوريا كان "قرارا مؤسساتيا درس بشكل كامل".

وفي سياق آخر، لفت هنية إلى أن وفدا قياديا كبيرا من "حماس" يبدأ زيارة "مهمة" إلى إيران اليوم تستمر لأيام.

وكان رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، قد أكد قبل أيام أن علاقات الحركة مع سوريا مقطوعة حاليا، وأنها بأحسن صورها مع إيران.

من جهتها، تنفي دمشق عودة العلاقات بين "حماس" وسوريا بعد أن جرى تداول أخبار تفيد بذلك منذ نحو شهر.

المصدر: RT