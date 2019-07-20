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الجزائر.."التجمع الوطني الديمقراطي" يزكي خليفة لرئيس حكومة محبوس

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الجزائر..
AFP RAMON ESPINOSA / POOL / AFP
وزير الثقافة الجزائري السابق عز الدين ميهوبي
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زكى أعضاء المجلس الوطني لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي أمينا عاما للحزب خلفا لرئيس الحكومة السابق المسجون أحمد أويحيى.

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وصوت 357 عضوا من الحزب لفائدة ميهوبي الذي سيقود الحزب في المرحلة القادمة كأمين عام بالنيابة لمدة 3 أشهر.

وأعلن عضو المجلس الوطني للحزب الأكبر سنا بوعبد الله غلام الله، شغور منصب الأمين العام للحزب لاستحالة مواصلة أحمد أويحيى لمهامه نظرا لتواجده في السجن.

يذكر أن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" كان ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم أثناء فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة للبلاد.

وكان القضاء الجزائري أمر بإيداع أويحيى الحبس الاحتياطي في سجن الحراش على خلفية تهم بـ"استغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، لصالح رجال أعمال بينهم علي حداد وعائلتا كونيناف وطحكوت، واستغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق وجرائم تبييض الأموال".

المصدر: RT

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