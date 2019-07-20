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تركيا تعلن تصفية 3 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن تصفية 3 عناصر من
Reuters Murad Sezer
مقاتلة "إف-16" تركية
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أعلن الجيش التركي عن تصفية ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية نفذتها المقاتلات التركية على معاقل الحزب شمالي العراق.

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وذكر بيان نشر عبر حساب وزارة الدفاع التركية على "تويتر" اليوم السبت، أن "غارات جوية نفذت على أوكار منظمة "بي كا كا" في منطقة متينا".

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن مقتل "ثلاثة إرهابيين" من "العمال الكردستاني"، وتدمير مواضع أسلحة، ومخابئ تابعة لهم.

وهذه العملية الثانية التي ينفذها الطيران التركي خلال اليومين الأخيرين مستهدفا مواقع للمقاتلين الأكراد شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"

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