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علاء مبارك ينفي شائعة وفاة والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

أخبار العالم العربي

علاء مبارك ينفي شائعة وفاة والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
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نفى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اليوم السبت، شائعة انتشرت بقوة منذ أيام عن وفاة أبيه.

ونشر علاء مبارك تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات".

من جهته، نفى فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاته مؤكدا أنه كان يحدثه منذ قليل، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

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وأضاف الديب في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، موضحا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.  

وبين المحامي أن مبارك يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرا. 

وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، متأثرا بأزمة قلبية.

ومنذ تنحيه عن السلطة قبل 8 أعوام، طالت الرئيس الأسبق شائعات الوفاة أكثر من مرة.

المصدر: RT

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