ما حقيقة إبطال القضاء المصري حكما بتعويض عائلة ليبية بمبلغ ضخم؟

نفى رئيس تحرير "بوابة الوسط" الليبية بشير زعيبه صدور قرار من محكمة النقض المصرية قضى بإبطال حكم بتعويص عائلة مصرية بمبلغ ضخم من الأموال الليبية.

وأكد أن محكمة النقض في مصر ستعقد جلسة بالخصوص في 27 من أغسطس المقبل.

يذكر أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أصدرت في أكتوبر الماضي حكما يلزم الدولة الليبية بدفع تعويض قدره 261 مليون دولار لصالح عائلة حنا المصرية.

وكانت وسائل إعلام ليبية نقلت عن إدارة القضايا بالخارجية الليبية أن محكمة النقض المصرية أصدرت قرارا بعدم قبول دعوى التعويض بـ261 مليون دولار المرفوعة من عائلة حنا المصرية ضد الحكومة الليبية التي أممت في ستينات القرن الماضي أراضي تعود لآل حنا .

المصدر: RT + "بوابة الوسط"