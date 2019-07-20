هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجزائر بتتويج منتخبها بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بملعب القاهرة الدولي.

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وأعرب محمود عباس عن فخره بما حققه المنتخب الجزائري والذي أدخل الفرحة إلى قلوب عشرات ملايين الجزائريين والعرب عموما وأبناء الشعب الفلسطيني خصوصا، مشيدا بالتنظيم الكبير والمميز الذي أعدته مصر المستضيفة للبطولة، حيث تابع وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية المباراة النهائية دعما للمنتخب الجزائري.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن، متابعة الرئيس وعدد من القيادات الفلسطينية لمباراة المنتخب الجزائري، تعتبر وفاء وتقديرا لشعب الجزائر العظيم، الذي طالما وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المواقع والمحافل والمناسبات، والذي طالما هتفت جماهيره باسم فلسطين في ملاعب الجزائر وأينما حل منتخبها.

وللجزائر مكانة خاصة لدى الفلسطينيين إذ كانت مهد حركة تحرير فلسطين "فتح"، كما أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات في 15 نوفمبر 1988 من قاعة الصنوبر في الجزائر العاصمة، استقلال دولة فلسطين.

المصدر: وكالة "وفا"