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البنتاغون يصادق على إرسال قوات أمريكية إلى السعودية

أخبار العالم العربي

البنتاغون يصادق على إرسال قوات أمريكية إلى السعودية
Reuters
فاعدة "الأمير سلطان" الجوية (صورة أرشيفية)
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أعلن البنتاغون أمس الجمعة أن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر أذن بإرسال قوات وموارد أمريكية إلى السعودية وسط التوتر المتفاقم في منطقة الخليج.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها إن الخطوة تقدم "رادعا إضافيا" في مواجهة التهديدات "الحقيقية" في المنطقة.

جاء هذا التصريح بعد تقارير إعلامية تحدثت عن استعدادات واشنطن لإرسال 500 جندي وطائرات حربية ووسائط دفاع جوي إلى السعودية قريبا.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر في البنتاغون أن جزءا من القوات ومنظومات صواريخ "باتريوت" قد تم إيصالها إلى قاعدة الأمير سلطان في أراضي المملكة.

وكانت الرياض أعلنت أمس موافقتها على استضافة قوات أمريكية "لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: وكالات

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