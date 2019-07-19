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مسؤولون يمنيون: مقتل 5 من عناصر "الحزام الأمني" بهجوم لـ"القاعدة" في أبين

أخبار العالم العربي

مسؤولون يمنيون: مقتل 5 من عناصر
Reuters Faisal Al Nasser REUTERS
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أفادت مصادر يمنية بمقتل خمسة من عناصر قوات "الحزام الأمني" وإصابة آخرين جراء هجوم مسلح على نقطة أمنية، الجمعة، في محافظة أبين جنوب البلاد .

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن الهجوم الذي حملوا تنظيم "القاعدة" مسؤوليته، أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة عناصر أمن، مشيرين إلى أن المعتدين هاجموا النقطة الأمنية بقنابل وقذائف "آر بي جي".

وأكد المسؤولون أن المهاجمين استولوا على أسلحة عناصر الأمن، وأضرموا النيران في عربة مدرعة قبل الهروب من موقع الحادث.

من جانبه، نقل موقع "المشهد اليمني" عن مصدر أمني قوله إن الهجوم أسفر  عن مقتل خمسة عناصر في "الحزام الأمني"  وإصابة أربعة آخرين فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

المصدر: أسوشيتد برس + المشهد اليمني

 

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