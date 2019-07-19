جريمتان بشعتان تهزان مصر.. شابان يغتصبان والدتيهما في واقعتين مختلفتين

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، جريمة بشعة هزت البلاد، حيث ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على شاب، اقتحم شقة والدته وقام باغتصابها في منطقة مصر القديمة.

إقرأ المزيد

وقالت المجني عليها (ربة منزل - 52 سنة) أمام نيابة مصر القديمة، إنها تعرضت للاغتصاب على يد ابنها من زوجها الأول، البالغ من العمر 32 سنة، داخل شقتها.

وأشارت إلى أنها استأجرت شقة بمنطقة عزبة خيرالله بعد طلاقها من والد المتهم، وأقامت فيها بصحبة زوجها الثاني.

وأضافت أنها فوجئت بابنها يقتحم عليها الشقة، وجردها من ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج رغما عنها، موضحة أن ابنها حاول من قبل اغتصابها إلا أنها أفلتت منه وأبلغت والده بالواقعة.

وفي واقعة أخرى، شهدت إحدى قرى مركز كفر الشيخ في مصر، اغتصاب عامل أمن خاص والدته عنوة، وتناوب الاعتداء عليها مرتين بعد أن قيدها بالحبال، وهددها بسلاح أبيض.

وقدمت المجني عليها 49 سنة ربة منزل، بلاغا لمأمور مركز شرطة كفر الشيخ ضد نجلها 26 سنة عامل أمن خاص، بقيامه بالتعدي عليها جنسيا رغما عنها، بعد أن قيدها بالحبال تحت تهديد السلاح "سكين" وتناوب الاعتداء عليها لمرتين.

واعترف الشاب باغتصاب والدته زاعما "سوء سلوكها"، حيث قرر مدير النيابة احتجازه لحين إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

المصدر: صوت الأمة + الشروق