 
مباشر

الإمارات أول دولة عربية تنضم لدعوة أمريكية ضد استغلال قوانين مكافحة التجديف

أخبار العالم العربي

الإمارات أول دولة عربية تنضم لدعوة أمريكية ضد استغلال قوانين مكافحة التجديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m577

انضمت الإمارات لمبادرة أمريكية تدعو لمنع استغلال قوانين مكافحة التجديف والردة المطبقة في معظم دول العالم الإسلامي، لتكون أول دولة عربية تنضم لهذه المبادرة.

إقرأ المزيد
موسكو: تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم متحيّز
موسكو: تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم متحيّز

ووقعت والإمارات وألبانيا وإقليم كوسوفو نص المبادرة الأمريكية حول قوانين مكافحة التجديف والردة، في ختام لقاء عقد في واشنطن على مستوى وزاري حول الحرية الدينية حضرته الأطراف الثلاثة.

وورد في نص المبادرة أن هذه القوانين "تستخدم في أغلب الأحيان ذريعة لتبرير أعمال عنف تنظيمات أو حشود باسم الدين أو ذريعة لتنفيذ عقاب مرتبط بمظالم شخصية".

وجاء فيها: "نرى حكومات تستخدم هذا النص لتسجن وتعاقب ظلما أفرادا يمكن أن تكون وجهات نظرهم في القضايا الدينية أو معتقداتهم مختلفة عن الروايات الرسمية أو آراء غالبية السكان".

وتدعو المبادرة "الحكومات التي تستخدم هذه القوانين إلى الإفراج عن كل المسجونين لأسباب كهذه، ونبذ قوانين التجديف والردة وغيرها من التشريعات التي تتعارض مع حريات التعبير والديانة أو المعتقد بما يتعارض مع القانون الدولي".

وأشادت واشنطن بالإمارات، بسبب إجراءات اتخذتها مؤخرا بينها استقبال البابا فرنسيس في فبراير الماضي في أول رحلة له إلى شبه الجزيرة العربية.

كما عقدت الإمارات مؤتمرا في إطار مبادرة الحرية الدينية التي تعد أولوية لدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ووقعت النص المشترك حول التجديف، عشرون دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وبولندا.

المصدر:"أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا