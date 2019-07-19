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واشنطن تتسلم من "قسد" داعشيا قاتل في سوريا

أخبار العالم العربي

واشنطن تتسلم من
Reuters Mike Segar
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أعلن البنتاغون عن تسلم السلطات الأمريكية من "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، مواطنا أمريكيا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي لمحاكمته في الولايات المتحدة.

وأكد البنتاغون أمس الخميس أنه سبق للداعشي واعتقل لدى "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة من الغرب.

ولم يكشف البنتاغون عن هوية الموقوف ومكان اعتقاله في الولايات المتحدة، لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من أصول روسية ويحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد استعادت في الشهر الماضي أمريكيتين وأربعة أطفال من عوائل مسلحي "داعش" احتجزوا شمالي سوريا.

وتقدر الخارجية الأمريكية عدد الدواعش الأجانب المعتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بنحو ألفي شخص.

المصدر: "أسوشيتد برس"+"وول ستريت جورنال"

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