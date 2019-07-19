مشهد لرفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج
نشرت إمارة منطقة مكة على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يتضمن مراسم رفع كسوة الكعبة، استعدادا لموسم الحج.
وذكرت وسائل إعلام سعودية في هذا الصدد أن "خياطين يعملون من مصنع الكسوة لرفع ثوب الكعبة المشرفة، كما يتم يوم عرفة تبديل ثوب الكعبة كما جرت العادة".
ولفتت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن رفع ثوب الكعبة المشرفة يأتي "حماية وحفاظا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة".
#شاهد— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 18, 2019
استعداداً لموسم حج هذا العام ..#شؤون_الحرمين، رفع الجزء
السفلي من كسوة #الكعبة_المشرفة
بمقدار ٣ أمتار
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وتقضي التقاليد رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة سنويا في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.
وأوضحت الرئاسة العامة المختصة في المملكة أن رفع الكسوة يتم "بمقدار ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، ويتم إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج".
المصدر: "سبق"