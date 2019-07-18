السفير الإيراني لدى مسقط يلتقي بوفد للحوثيين

التقى السفير الإيراني لدى سلطنة عمان محمد رضا نوري شاهرودي، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط.

ونقل موقع "أنصار الله" عن عبد السلام قوله إنه تم خلال اللقاء التباحث حول مجمل الأحداث السياسية والإنسانية في اليمن "وكذلك التوتر القائم في المنطقة بسبب التصعيد الأمريكي الذي دفع بالمنطقة نحو الحافة والاندفاع الغبي لبعض دول المنطقة وسوء تقديرها لما يمكن أن يؤدي إليه انفجار الوضع من آثار كارثية عليها وكذلك عدم الاستفادة من أخطائها، وسوء التقديرات خلال العدوان على اليمن".

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وأكد عبد السلام أن "هناك توافقا على أن التصعيد ليس في مصلحة أحد"، مضيفا أن اليمن يواجه عدوانا غاشما وحصارا ظالما يجب أن يتوقف، وكذلك تواجه إيران اعتداءات وعقوبات اقتصادية ظالمة، ويبقى للعقلاء ومدركي العواقب إدراك خطورة استمرار العدوان على اليمن وخطورة التورط معركة تجر الويلات على المنطقة ولا تخدم سوى المصالح الصهيونية الأمريكية".

المصدر: وسائل إعلام