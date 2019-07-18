تيار الحكمة لـRT: سنتظاهر الجمعة في 14 محافظة عراقية

أكد تيار الحكمة المعارض في العراق، اليوم الخميس، أنه سيتظاهر يوم غد الجمعة في 14 محافظة عراقية للمطالبة بالخدمات ومحاسبة الفاسدين.

وقال النائب عن التيار حسن خلاطي لـRT إن "التظاهرات لن تقتصر على محافظة البصرة فقط، بل ستخرج في 14 محافظة، وهذه التظاهرات ستكون سلمية"، مبيناً أن "المطالب تتعلق بالخدمات وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد".

وأضاف أن "التظاهرة ستكون سلمية وبتنسيق مع القوات الأمنية"، مبيناً "في حال حصول أي خرق في التظاهرات فإن المتظاهرين سيُسلمون أي مسيء أو معتد للقوات الأمنية".

يذكر أن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم أعلن قبل أسابيع لجوءه لخيار المعارضة، رغم أنه كان من المشاركين في الحكومات السابقة قبل أن ينفصل عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

المصدر: RT