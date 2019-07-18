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العراق: تصفية وزير نفط "داعش" بعملية "الأرملة البيضاء" في سوريا

أخبار العالم العربي

العراق: تصفية وزير نفط
Reuters THAIER AL-SUDANI
الجيش العراقي - أرشيف
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أعلن الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، أن جهاز المخابرات الوطني اخترق خطوط تنظيم "داعش" في سوريا بعملية "الأرملة البيضاء"، التي طالت وزير نفط التنظيم وسقط فيها.

وكتب أبو رغيف على "تويتر"، أن "‏جهاز المخابرات الوطني العراقي اخترق في عملية "الأرملة البيضاء" الاستثنائية خطوط "داعش" في محافظة دير الزور السورية"، وأنه "تمكنت القوات التابعة للجهاز من تنفيذ عملية طالت ما يسمى آمر ديوان النفط والتمويل "وزير النفط".

وأضاف، أن "العملية أدت إلى انهيار خط تمويل التنظيم بدءا من مؤسس الشبكة المالية للتنظيم فواز محمد جبير الراوي، وانتهاء بمن كان يسمى وزير المالية في "داعش".

وتابع الخبير الأمني أن "وزير نفط التنظيم هو ثابت تركي المكنى بـ(أبو حسان)، والذي يدير أكبر شبكة تمويل في مجال التجارة بالنفط ومشتقاته".

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مصدر لـ RT: الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق
مصدر لـ RT: الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق

المصدر: "تويتر" أبو رغيف + RT

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