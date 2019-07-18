مراسلنا: قوات المجلس العسكري تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أكد مراسلنا في السودان، أن قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري الانتقالي، أطلقت الغاز المسيل للدموع على موكب للمتظاهرين كان متجها إلى ساحة "الحرية" وسط العاصمة الخرطوم.

وأشار مراسلنا إلى أن "تجمع المهنيين" في السودان والمسؤولين عن حشد المتظاهرين، وجهوا نداء لجميع المشاركين بتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة "الحرية".

وأشار التجمع في ندائه إلى أن "الحق في التظاهر وتسيير المواكب حق مشروع"، محملا المجلس العسكري مسؤولية سلامة جميع المشاركين في المظاهرات.

ووجه تجمع المهنيين في السودان الدعوة بالتظاهر والتوجه إلى ساحة "الحرية"، عقب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على أحد نقاط تجمع المتظاهرين في "موقف جاكسون".

المظاهرات في السودان

المظاهرات في السودان

المصدر: RT