دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري النواب اللبنانيين إلى التصويت على موازنة العام 2019 التقشفية في الجلسة المسائية التي تعقد اليوم الخميس.

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وقال بري إن "الحضور إلزامي لجميع النواب، وإن التصويت على الموازنة سيبدأ اليوم".

وكان البرلمان اللبناني ناقش على مدى ثلاثة أيام بنود الموازنة العامة، التي تلقى اعتراضا من مختلف فئات الشعب اللبناني لجهة الاقتطاعات القاسية التي ستطال رواتب الموظفين والعسكر.

وأفادت "وكالة الأنباء المركزية" أن الجلسة ستكون مغلقة وغير منقولة عبر التلفزيونات اللبنانية، إذ من المتوقع أن يرد رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل على أسئلة النواب.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية