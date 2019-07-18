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مصر تطلق برنامج "الفرعون" لتطوير إحدى أقوى مقاتلاتها الحربية

أخبار العالم العربي

مصر تطلق برنامج
Reuters Yannis Behrakis
مقاتلة إف-16
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أعلنت مصر عن إطلاقها برنامج "الفرعون" المخصص لتطوير أسطولها من مقاتلات F-16 عبر تزويده بمحركات F-110.

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ويشهد البرنامج دخول أول محرك من طراز F-110-100 في برنامج إطالة عمر الخدمة للمقاتلات المصرية Service Life Extension Program SLEP ضمن برنامج Pacer Pharaoh.

وتعد "إف-16" مقاتلة متوسطة متعددة المهام من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن Lockheed Martin" الأمريكية، صممت في الأساس كمقاتلة سيادة جوية نهارية Air Superiority Day Fighter ثم تطورت بعد ذلك لتصبح مقاتلة متعددة المهام لمختلف الأجواء All Weather Multirole Fighter لتأخذ مهام القصف الأرضي والاستطلاع والاعتراض الجوي.

المصدر: tinker.af.mil

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