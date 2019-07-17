الأردن.. حريق يلتهم المسجد الحسيني التاريخي وسط عمان (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام أردينة، مساء يوم الأربعاء، بأن حريقا محدودا شب في المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.

وقال موقع "عمون" الأردني، نقلا عن إدارة الإعلام في الدفاع المدني، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، أخمدت حريقا محدودا في المسجد الحسيني.

وأضاف الموقع أن ألسنة اللهب طالت الطابق الثاني الذي تقدر مساحته بـ 50 مترا مربعا، ويحتوي على مكتبة.

وأكد "عمون" أنه لم تنتج عن الحريق أي إصابات.

من جهتها، قالت إدارة الإعلام أن كوادر الدفاع المدني قامت بعمليات طرد للدخان الذي انتشر في المسجد بسبب الحريق.

وصرحت بأنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وثقت ألسنة اللهب التي التهمت جزءا محدودا من المسجد.

#المسجد_الحسيني

I can’t believe!!😭

My heart is broken Al msjid alhusine was

some of the most impressive building in Amman 💔😭 pic.twitter.com/tC7Ozh1WXK — Taghreed wehbe (@Touta_wehbe) 17 июля 2019 г.

لا حول ولا قوة الا بالله، حريق في المسجد الحسيني وسط البلد #الأردنpic.twitter.com/ZPqnXBY77X — Majdi Mahmoud (@MajdiMahmoud6) 17 июля 2019 г.

إخماد حريق ضخم في المسجد الحسيني في وسط البلد عمّان pic.twitter.com/KzKxax3gMC — nadia (@nadia03353827) 17 июля 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام أردنية