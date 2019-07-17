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الأردن.. حريق يلتهم المسجد الحسيني التاريخي وسط عمان (صور + فيديو)

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الأردن.. حريق يلتهم المسجد الحسيني التاريخي وسط عمان (صور + فيديو)
@msdrnews1
حريق يلتهم المسجد الحسيني وسط عمان
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أفادت وسائل إعلام أردينة، مساء يوم الأربعاء، بأن حريقا محدودا شب في المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.

وقال موقع "عمون" الأردني، نقلا عن إدارة الإعلام في الدفاع المدني، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، أخمدت حريقا محدودا في المسجد الحسيني.

وأضاف الموقع أن ألسنة اللهب طالت الطابق الثاني الذي تقدر مساحته بـ 50 مترا مربعا، ويحتوي على مكتبة.

وأكد "عمون" أنه لم تنتج عن الحريق أي إصابات.

من جهتها، قالت إدارة الإعلام أن كوادر الدفاع المدني قامت بعمليات طرد للدخان الذي انتشر في المسجد بسبب الحريق.

وصرحت بأنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وثقت ألسنة اللهب التي التهمت جزءا محدودا من المسجد.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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