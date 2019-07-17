استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أول ركن هاشم بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الخرطوم.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي أكد اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم على مختلف الصعد، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفا استراتيجيا وامتدادا للأمن القومي المصري.

كما أشار الرئيس المصري إلى متابعته جميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدا مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للسودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري توجه كذلك بالتهنئة للشعب السوداني، بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى اليوم على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

كما استعرض رئيس الأركان المشتركة السودانية تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكري خلال الفترة الماضية للتفاعل مع الوضع الحالي، وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وكذلك مستجدات المسار التفاوضي مع تحالف "الحرية والتغيير"، لا سيما الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم بالخرطوم.

المصدر: RT