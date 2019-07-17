على الحدود مع الجزائر.. تونس تفتتح مركزا للتسوق الحر هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا (صور)

دشن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، "المركز التجاري للسوق الحرة" في معبر ملولة الحدودي مع الجزائر.

ويعد المركز التجاري الأول من نوعه في شمال إفريقيا، حيث جهز بالتزامن مع استكمال أشغال توسعة المعبر، الواقع بمدينة طبرقة السياحية التابعة لولاية جندوبة، أقصى شمال غرب تونس.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان على موقعها الرسمي، بأن رئيس الحكومة وصل إلى معبر ملولة الحدودي واطلع على ظروف استقبال الجزائريين الوافدين عبر المعبر، وعلى استكمال أشغال توسعته التي انطلقت منذ 11 شهرا، مع العلم أنه مؤهل لاستقبال أكثر من 2.5 مليون مسافر سنويا.

وبلغت كلفة تهيئة المعبر نحو 17 مليون دينار، بينما وصلت كلفة تهيئة الفضاء التجاري 5 ملايين دينار.

وتتوقع الحكومة أن يساهم "مركز ملولة للسوق الحرة"، الذي يوفر 300 فرصة عمل، في تنشيط المنطقة تجاريا.

وصرح رئيس الوزراء التونسي قائلا: "اليوم وبعد 11 شهرا، تم تجهيز فضاءات الاستقبال وفضاء تجاري ونقطة صحية، حتى تكون ظروف استقبال الأخوة الجزائريين في أحسن الظروف وتليق بصورة تونس وكرم شعبها".

وأشار الشاهد إلى أنه وإلى حدود يوم 10 يوليو، دخل إلى تونس مليون و200 ألف جزائري، مبينا أن هذا يؤكد أن الموسم السياحي سيكون واعدا.

المصدر: رئاسة الحكومة التونسية