مصادر قبلية لـ RT: مقتل 4 مدنيين ذبحا على طريق العريش في مصر

كشفت مصادر قبلية في مصر لـ RT عن مقتل 4 مدنيين ذبحا على طريق العريش في شمال سيناء، حيث قامت مجموعات إرهابية مسلحة بقتلهم.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اختطف مسلحون مجهولون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء، بينهم محاميان بارزان، بحسب ما أفادت به مصادر قبلية وشهود عيان في واقعتين منفصلتين.

ويقوم الإرهابيون بعمليات خطف في سيناء لاعتقادهم بأن المخطوفين يتعاونون مع الجيش المصري في الكشف عن أماكن اختباء التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وشهدت شبه جزيرة سيناء في مصر عقب ثورة يناير تصاعدا في هجمات المتشددين، والتي زادت وتيرتها عقب ثورة 30 يونيو، حيث حققت قوات الجيش والشرطة تقدما لافتا في التصدي لها في العام 2018.

ناصر حاتم

المصدر: RT