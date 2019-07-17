مصر وروسيا تناقشان الوضع في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في سوريا وليبيا.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "تم تبادل وجهات النظر حول تطور الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على التسوية السورية وعملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في ليبيا".

وأكدت الوزارة أن الجانبين شددا على تقارب نهج القاهرة وموسكو في حل النزاعات الإقليمية بالطرق السياسية والدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الدبلوماسيان تعزيز تنسيق السياسة الخارجية للبلدين على المستوى الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي