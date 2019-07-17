"العمال الكردستاني" ينفى علاقته بحادث أربيل
Reuters
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قال التلفزيون العراقي إن حزب العمال الكردستاني نفى أي علاقة له بهجوم أربيل الذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي.
ونفى ديار دنير، المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، علاقة حزبه بالهجوم حتى هذه اللحظة، وأكد قائلا: "لا نمتلك أي معلومات عن الهجوم".
وكان مراسل RT في العراق أفاد، اليوم الأربعاء، بمقتل نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
المصدر: RT+ وكالات
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