"العمال الكردستاني" ينفى علاقته بحادث أربيل

قال التلفزيون العراقي إن حزب العمال الكردستاني نفى أي علاقة له بهجوم أربيل الذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي.

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ونفى ديار دنير، المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، علاقة حزبه بالهجوم حتى هذه اللحظة، وأكد قائلا: "لا نمتلك أي معلومات عن الهجوم".

وكان مراسل RT في العراق أفاد، اليوم الأربعاء، بمقتل نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

المصدر: RT+ وكالات