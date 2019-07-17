"أسايش أربيل": لن نمسح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار

استنكرت القوات الأمنية في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق، مديرية الأسايش، حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي في أحد المطاعم الشعبية.

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وطمأنت القوات الأمنية في بيان أهالي أربيل، وخصوصا الدبلوماسيين، بأنها "لن تمسح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كردستان"، مشيرة إلى أنها "فتحت تحقيقا في الحادث"، ومشددة على أن "الجناة سينالون عقابهم العادل".

وقالت مديرية الأسايش في البيان إن "إطلاق النار أودى بحياة موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين، فضلا عن إصابة شخص ثالث بجروح"، معربة عن "تعازيها لذوي الضحايا".

المصدر: RT